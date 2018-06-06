МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, привел приписываемую германскому канцлеру Отто фон Бисмарку цитату, сообщает Ouest France.
"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.
По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".
В минувший четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.