Россия будет способствовать встрече Трампа и Ким Чен Ына, заявил Путин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия будет способствовать тому, чтобы встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына была успешной, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Ким Чен Ыном и будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно",- сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.