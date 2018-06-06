Путин похвалил КНДР за шаги в вопросе денуклеаризации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Северная Корея предпринимает практические шаги в направлении денуклеаризации, требование КНДР о гарантиях безопасности закономерно, выработка таковых должна стать этапом совместной работы, считает президент РФ Владимир Путин.

"Объявили, во-первых, о прекращении ракетных испытаний, объявили о прекращении ядерных испытаний. Более того, сейчас ликвидировали один из своих крупнейших полигонов для испытания ядерного оружия. Всё это, безусловно, практические шаги в направлении денуклеаризации, а это наша общая конечная цель", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.

Он отметил, что понятны требования КНДР о гарантиях безопасности. "А как иначе? Иначе себе и представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев, всё это перед глазами стоит. Поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантии", — сказал Путин.

Как сказал Путин, в "дорожной карте" по урегулированию северокорейской проблемы говорится об углублении отношений между странами, отвечающими за развязку напряженности. "И в "дорожной карте", о которой я упоминал, российско-китайской "дорожной карте", урегулирование северокорейской проблемы, там следующий этап – это углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за эту разрядку", — сказал Путин.

"Следующий этап – это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона, по выработке вот этих гарантий безопасности", — подчеркнул российский лидер.