Экс-министра энергетики Киргизии заподозрили в коррупции

БИШКЕК, 6 июн – РИА Новости. Экс-министр энергетики и промышленности Киргизии, депутат парламента от Социал-демократической партии Осмонбек Артыкбаев задержан по подозрению в коррупции при модернизации ТЭЦ столицы, проведенной китайской компанией ТВЕА, сообщает в среду пресс-служба госкомитета нацбезопасности страны.

После аварии на ТЭЦ Бишкека в январе нынешнего года в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации стратегического объекта. Стоимость модернизации, которая была проведена на средства кредита китайского правительства китайской компанией TBEA составила 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были торжественно сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года. В период с мая 2013 года по октября 2014 года, когда заключалось соглашение с ТВЕА, Артыкбаев занимал должность министра энергетики и промышленности республики. Уголовное дело возбуждено в отношении Артыкбаева возбуждено Генеральным прокурором республики накануне.

"В рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 частью 1 ("Коррупция" – ред.) депутат Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ", — сообщает пресс-служба.

Во вторник по обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, который в момент заключения под стражу возглавлял международный отдел администрации экс-президента Атамбаева и, по мнению следствия, лоббировал интересы компании ТВЕА, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. СМИ Киргизии отмечают, что громкие аресты произошли за несколько часов до начала государственного визита президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Китай.