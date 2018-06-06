Китай предлагает создать антинаркотическое агентство в рамках ШОС

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Китай будет продвигать создание антинаркотического агентства в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы более эффективно бороться с трансграничным незаконным оборотом наркотиков, заявил заместитель начальника управления по борьбе с наркотиками министерства общественной безопасности КНР Вэй Сяоцзюнь.

"Ожидается, что агентство будет координировать усилия по борьбе с наркотиками стран ШОС, обмен разведывательной информацией, совместные операции правоохранительных органов и тренировку персонала", — заявил Вэй Сяоцзюнь газете China Daily.

Он не уточнил временные сроки, когда планируется создание нового органа, однако отметил, что службы безопасности Китая готовы вести переговоры коллегами из стран ШОС. По его словам, во второй половине этого года страны члены-ШОС проведут общую операцию по изъятию наркотиков и химикатов, из которых легко можно создать наркотические вещества.

"Производство и оборот наркотиков, трансграничная организованная преступность, незаконные потоки финансов, коррупция и терроризм – все эти виды преступной деятельности тесно взаимодействуют друг с другом и серьёзным образом подрывают стабильность и развитие в мире и в регионе", — отметил Вэй Сяоцзюнь.

Он подчеркнул, Китай будет продвигать сотрудничество со сторонами ШОС для отслеживания наркоторговли в регионе, в том числе производство и транспортировку, проводить регулярные встречи с коллегами для обмена информацией.

По словам замминистра, в настоящее время Китай сталкивается с крайней сложной ситуацией относительно ситуации с наркотиками. Наркодилеры из Китая сотрудничают с иностранными наркоторговцами и оперируют криминальными группировками, а оборот наркотиков стал более "умным и технологичным".

С 2012 года китайские правоохранительные органы раскрыли 860 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, в том числе 16 тысяч дел международного характера. В общей сложности были арестованы 1,12 миллиона подозреваемых и конфисковано 459 тонн наркотиков.