Катар и Британия создали эскадрилью, которая будет охранять эмират

ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Катар и Великобритания создали эскадрилью, которая будет задействована в защите воздушного пространства эмирата с конца 2021 года, сообщил в интервью журналу министерства обороны "Аль-Таляиа" вице-премьер, госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Катар и Великобритания создали эскадрилью из самолетов Typhoon, которая будет использоваться для нужд обороны двух стран, на службу в Катаре эскадрилья заступит в конце 2021 года", — сказал аль-Аттыйя.

По его словам, командование эскадрильей будет осуществляться двумя странами по очереди.