Катар рассматривает возможность вступления в НАТО

ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Катар хотел бы вступить в Североатлантический альянс (НАТО), с которым сейчас эффективно сотрудничает, сообщил в интервью журналу минобороны "Аль-Таляиа" вице-премьер правительства Катара, госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Катар эффективно сотрудничает с НАТО, это сотрудничество развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО. Что касается членства в НАТО, мы являемся основным союзником альянса вне его, амбиции добиваться полноценного членства в НАТО присутствуют в случае расширения партнерства альянса", — отметил аль-Аттыйя.

По его словам, альянс мог бы помочь Катару бороться с терроризмом и его финансированием, а также мог бы стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.