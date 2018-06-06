В Мексике оценили эффект от введенных пошлин на товары из США

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо оценил в 3 миллиарда долларов эффект, который получит его страна от пошлин, введенных на ряд американских товаров как ответная мера на действия Вашингтона.

Во вторник Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США. Это стало ответом на введение США пошлин в размере 25% и 10% в отношении стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран.

"Стоимость ущерба (от американских пошлин) составляет примерно 3 миллиарда долларов. Составленный Мексикой список (пошлин) стремится примерно к этому же уровню, близком к 3 миллиардам долларов", — заявил Гуахардо на конференции в Мехико.

Гуахардо отметил, что после введения пошлин в 20% на поставки свинины из США Мексика намерена искать новых поставщиков этой продукции из Европы.