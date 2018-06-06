ОАГ приняла предложенную США резолюцию по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Генеральная ассамблея стран Организации американских государств (ОАГ) приняла во вторник резолюцию по ситуации в Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации.

"Девятнадцатью голосами "за", четырьмя "против" и при 11 воздержавшихся ассамблея ОАГ принимает резолюцию по ситуации в Венесуэле", — говорится в сообщении организации в ее микроблоге в Twitter.

Данная резолюция фактически означает непризнание ОАГ результатов президентских выборов в Венесуэле 20 мая, в результате которых на этот пост был переизбран Николас Мадуро, отмечает венесуэльский портал Panorama.

В соответствии с правилами ОАГ в отношении страны, нарушившей демократический порядок, может быть применена так называемая Межамериканская демократическая хартия. Она была принята на 28-й внеочередной сессии генассамблеи ОАГ в Лиме в 2001 году. Хартия закрепляет механизмы применения "демократической статьи", предусматривающей приостановку участия государства в ОАГ в случае неконституционных изменений демократического порядка.

В понедельник президент Венесуэлы Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генассамблея ОАГ стала последней, в которой участвовал глава МИД этой страны. Именно там госсекретарь США Майк Помпео призвал к приостановке членства Венесуэлы в организации и дополнительному давлению со стороны стран-участниц на режим Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию.

Еще в апреле 2017 года Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.

В ОАГ входят 35 стран. В 2017 году ОАГ поддержала исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (Меркосур) из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания.