Украинские пограничники признались в бессилии на Азовском море

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, заявил в эфире телеканала "UA:Перший" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, российские военные не перестают "демонстрировать силу" в Азовском море, однако Украина готова ответить, если Москва решится на "агрессивные и неадекватные действия".

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о конкретных мерах, которые могли бы предпринять украинские пограничники, Слободян отметил, что оснащение его ведомства уступает российскому.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", — сказал Слободян.

При этом он отметил, что в штабе Объединенных сил Украине готовят равномерный ответ на все возможные действия России.

Ранее в ВМС Украины сообщили о закрытии до 1 сентября трех участков Азовского моря для проведения военных учений.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена. Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.