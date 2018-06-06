Трамп заявил, что подготовка саммита США-КНДР идет отлично

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером заявил, что подготовка к его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном идет хорошо.

Саммит США-КНДР намечен на 12 июня в Сингапуре.

"Похоже, что пока все идет отлично. Посмотрим, что будет. Но (это) очень важно. Это будут очень важные два дня", — заявил Трамп журналистам. При этом президент не уточнил, какие именно два дня он имеет в виду.

Ранее Трамп заявлял, что однодневного саммита с лидером КНДР может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.