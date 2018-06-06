Путин планирует попробовать пиво, которым знаменит китайский город Циндао

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао, где состоится саммит ШОС.

Путин, как ожидается, посетит Китай 8-10 июня и примет участие в работе саммита.

Глава российского государства также отметил, что любит пиво, но старается его реже употреблять.

"Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на ее сайте.