Путин назвал шаги КНДР по урегулированию на полуострове беспрецедентными

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Шаги руководства КНДР по снятию напряженности на полуострове беспрецедентны, слова о гарантии безопасности понятны, но о том, какими они могут быть, и о сроках реализации говорить пока сложно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже на неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряжённости", — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

Путин сказал, что понимает слова руководства Северной Кореи о гарантиях безопасности, но какими они будут, говорить сложно.

"Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности… Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки всё это может быть реализовано, – сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути – по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге", — сказал российский лидер.

Позиции Китая и РФ по данному вопросу во многом совпадают, отметил Путин. "Что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки либо полностью совпадают. Скорее даже второе. Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать", — добавил Путин.