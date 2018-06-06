Путин прокомментировал решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Россия надеется, что встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится и будет иметь положительный результат, решение главы Соединенных Штатов о контакте — зрелое и мужественное, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всё-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов Трамп – пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, – вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.