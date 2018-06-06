США обеспокоены сообщениями о возможной встрече Асада и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель госдепа.

Ранее центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун" сообщила, что президент Сирии Башар Асад заявил в ходе состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым послам о своем намерении посетить КНДР и провести встречу с лидером Ким Чен Ыном. Как подчеркивало издание, сирийский президент выразил уверенность, что "объединение Кореи будет реализовано".

"Я не думаю, что это поможет, но мы не можем подтвердить, что эта встреча точно пройдет. Я думаю, что мы будем обеспокоены. Если у вас такой парень, как Башар Асад, … встречается с Северной Кореей, то это точно является предметом обеспокоенности для нас", — сказал американский дипломат журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня.