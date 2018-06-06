США добиваются приемлемого для Ливана и Израиля разрешения споров о границе

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США добиваются приемлемого для Ливана и Израиля разрешения территориальных споров, но не будут комментировать ход переговоров до их окончания, заявили РИА Новости в госдепартаменте.

Ранее спикер ливанского парламента Набих Берри сообщил РИА Новости, что США уведомили Ливан о готовности Израиля обсуждать спор по определению сухопутной и морской границ между двумя государствами. По его словам, Бейрут готов к переговорам с Израилем по определению границ и ждёт ответа от США. Как отметил спикер парламента, переговоры должны продолжаться в Накуре под флагом ООН.

"Мы хотели бы, чтобы урегулирование этого спора было приемлемым для обеих сторон. Мы не будем обсуждать какие-либо внутренние или текущие дипломатические дискуссии", — сказал представитель госдепартамента, комментируя сообщения о посреднической роли США в урегулировании споров.

В конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что так называемый Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государству. Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет страны.