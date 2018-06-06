МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В интервью изданию Breitbart London Гренелл заявил, что "хотел бы укрепить остальных консерваторов по всей Европе", в частности, он упомянул австрийского канцлера Себастьяна Курца.

"То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии", — подчеркнул экс-глава СДПГ Мартин Шульц.

По его словам, вместо того чтобы придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стране, американский дипломат действует как представитель политического движения.

Лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт потребовала немедленной высылки представителя США. "Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат", — подчеркнула Вагенкнехт.

Канцлер Германии Ангела Меркель не стала комментировать высказывания Гернелла. По ее словам, МИД страны собирается провести беседу с американским послом.

"Право выражать свое мнение"

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, комментируя ситуацию вокруг высказываний посла США в Германии о поддержке консерваторов в Европе, заявила, что у послов есть право выражать своё мнение.

"У послов есть право выражать свое мнение. Они представители Белого дома, будь то нынешняя администрация или другие администрации, и мы слышим, что они высказывают своё мнение. И иногда эти мнения людям могут нравиться или не нравиться. Существует также свобода слова. Независимо от того, нравится ли вам это, иногда послы говорят подобные вещи", — сказала она журналистам на брифинге.

Науэрт сообщила при этом, что у США и Германии "очень крепкие отношения".

Гренелл и "Северный поток — 2"

Ранее Гренелл в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe раскритиковал проект "Северный поток — 2", при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой.

В частности, глава дипмиссии отметил, что после окончания строительства газопровода Россия может оказывать на Германию "слишком большое влияние". Гренелл добавил, что стратегия строительства газопровода сопряжена с "большим количеством проблем".

По его словам, проект вызывает обеспокоенность как у США, так и у их европейских партнеров.

Чем известен Ричард Гренелл

Ричард Гренелл работал официальным представителем миссии США в ООН во время правления Джорджа Буша-младшего. В 2012 году Гренелл также занимал должность советника по внешней политике в предвыборном штабе республиканца Митта Ромни, баллотировавшегося тогда на пост президента США. Он был единственным сотрудником штаба, открыто заявляющим о своей гомосексуальной ориентации. Гренелл также высказывался в поддержку легализации гомосексуальных браков. Эти два момента навлекли на него жесткую критику со стороны наиболее консервативно настроенных республиканцев. Предположительно, из-за ориентации Гренелл покинул свой пост.