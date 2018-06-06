Путин пригласил президента Австрии в Россию

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Вене пригласил австрийского коллегу Александра Ван дер Беллена в Россию. Запись выступления главы государства на совместной пресс-конференции приводится на сайте президента России.

"Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время", — сказал глава государства.

Ван дер Беллен, в свою очередь, заявил, что сумел найти хорошую базу для диалога с Владимиром Путиным. "Для меня хорошие отношения с Россией важны не только с точки зрения европейской политики, но и по личным причинам", — сказал глава Австрии. Он подчеркнул, что в истории его семьи Россия сыграла важную роль.

По словам Ван дер Беллена, его родители говорили друг с другом по-русски, а сам он "вырос на русской литературе".

Во вторник состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Главы государств обсудили различные международные проблемы и вопросы экономической повестки. Путин также пригласил австрийского коллегу нанести ответный визит в Россию.