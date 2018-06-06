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В мире

Стукачество и травля: как перевоспитывают украинских школьников

08:0006.06.2018
(обновлено: 08:20 06.06.2018)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во ЛьвовеУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антон Лисицын, Владимир БАРАНОВ. Нож по горлу, фонтан бутафорской крови — такое шоу устроили на детском утреннике в Запорожской области спецназовцы. Обычно юных граждан Украины воспитывают не столь эффектно. "Сознательные" родители вычисляют "несознательных" и "сигнализируют" в полицию и СБУ. РИА Новости рассказывает о том, к чему приводит желание Киева научить всех мове.

"Псячья мова" 

На детском празднике в Энергодаре Запорожской области спецназовцы провели показательные выступления: демонстрируя приемы ножевого боя, имитировали перерезание горла противнику.

Как пошутили авторы одного из телеканалов, День защиты детей обернулся празднованием "очередной годовщины взятия Мосула и провозглашения халифата" (теократического государства, которое пытаются создать сторонники ИГ*). Действительно, представление больше напоминало показательную казнь, практикуемую исламистами, а не демонстрацию приемов боевого искусства. Оригинальность подхода к воспитанию на Украине этим не исчерпывается.

В ноябре 2017-го скандал на идеологической почве произошел в Николаеве. В "школе будущего" отказ матери одного из учеников сдавать деньги военнослужащим, принимающим участие в силовой операции Киева в Донбассе, вызвал негодование остальных родителей.

© Скриншот с видео "Горячая точка"Показательные бои на детском празднике в Энергодаре Запорожской области
© Скриншот с видео "Горячая точка"
Показательные бои на детском празднике в Энергодаре Запорожской области
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Больше учиться — меньше знать. На Украине реформируют школы

А в сентябре того же года в Ужгороде семье переселенцев с Донбасса устроили травлю. Родители одной из первоклассниц отказались скидываться на ремонт класса и мебель. И "неравнодушные" заподозрили ученицу, ее маму и папу в "сепаратизме". Один из членов актива приметил, что и говорят они на "псячьей мове" ("собачьем языке"), то есть по-русски.

"Почему ты не разговариваешь по-украински? Мама не научила?" — допрашивали отца школьницы на родительском собрании. Кто-то даже пожаловался на подозрительную семью в полицию.

"Нормальных — большинство"

В феврале 2017-го в киевской гимназии одной из мам, Светлане, не понравилось предложение "помочь воинам АТО (антитеррористической операции — так в Киеве назывались боевые действия на востоке страны. — Прим. ред.) — принести шапки, рукавицы, носки, пледы, теплую верхнюю одежду, бинты, противопростудные средства". Просьбу собрать подарки "защитникам" опубликовали в родительском чате в мессенджере Viber.

Морская рыбалка в поселке Рыбачье в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украинская журналистка пожаловалась на школьников, съездивших в Крым

В ответ Светлана разместила фото памятника детям, погибшим от обстрелов в Донбассе. "Про каких "защитников" идет речь? Мне и моей семье никогда и ничем не угрожали мои соотечественники с Донбасса", — заметила в чате Светлана.

Но бдительные родители тут же сигнализировали в органы — сообщили о нелояльных гражданах в Службу безопасности Украины. Там ограничились профилактической беседой с мужем Светланы и пояснили, что в отказе от помощи "воинам АТО" нет состава преступления. Но "патриоты" не угомонились — к несознательным родителям домой наведались неонацисты.

© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкУченики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
Сама Светлана, несмотря на преследования, склонна считать произошедшее с ее семьей скорее эксцессом. "Адекватных родителей и преподавателей большинство. Есть распоряжения о так называемом патриотическом воспитании, их по обязанности выполняют. Энтузиазм тут проявляют единицы, упоротые, но именно они попадают в скандальные материалы", — говорит она.
День знаний на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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В украинских школах физику, химию и биологию объединят в один предмет

"Я получала послания различного свойства: от учителей, родителей, школьников. Так вот, большинство поддерживали, понимали, что нельзя впутывать детей в политику", — отмечает Светлана.

По ее словам, идеологические активисты зачастую лицемерят. "Абсолютно все дети в школе общаются на русском. Родители в массе своей тоже. Как и та женщина, которая на меня написала донос в СБУ. Украинский — строго на уроках для демонстрации лояльности. А вышли за порог — все снова говорят по-русски", — делится наблюдениями киевлянка.

Вместо мовы — гибрид

Украинский журналист Александр Мединский также считает, что большинство преподавателей, родителей и учеников воспринимают "патриотическое воспитание" как обязаловку. "Мой сын учится в русской школе в Харькове. Сначала у него было отторжение официоза. Из-за возрастного максимализма или в силу самостоятельности мышления — трудно судить. Потом он разочаровался и во взглядах противников власти. Теперь у него отторжение всей действительности, недоверие ко всему. Он хочет уехать в дальнее зарубежье и не связывает свою судьбу со страной", — рассказывает Мединский.

© Фото из личного архива Александра МединскогоУкраинский журналист Александр Мединский
© Фото из личного архива Александра Мединского
Украинский журналист Александр Мединский
Ребенок с книгами
© Fotolia / Picture-Factory
Отлично от обычного: Киев подготовил сюрприз для школьников

Его больше беспокоит не пропаганда, а ухудшение качества образования. "Школу сына переводят на украинский, первые классы набирают только украиноязычные. И этот приводит к тому, что дети одинаково плохо знают оба языка. Из-за всей этой показухи и кампанейщины ученики начинают говорить на каком-то "гибриде". Появляются слова типа "останивка" — якобы так звучит "остановка" на украинском. Уменьшается словарный запас. И если мы выходили из школы с твердыми знаниями по многим предметам и уверенно говорили на двух языках, то у детей из-за идеологических установок этого не будет", — отмечает журналист.

Кроме того, ему не нравится и та субкультура, которая насаждается властями среди школьников. "Создаются стаи по типу активистов "Азова": избивают одиночек, отнимают деньги. Причем школьные банды — это низовой уровень, все эти неформальные криминальные структуры идут снизу вверх — до депутатов Рады", — говорит он. 

В лицо зеленкой

Первого июня, после того как правозащитница Елена Бережная анонсировала акцию в защиту детей Донбасса, которые находятся в зоне боевых действий, в ее дом заявились активисты националистических организаций.

Начало учебного года в школах Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Избавиться от русского: как украинские школы будут работать после реформы

"Восемь человек заблокировали мою квартиру: тарабанили в дверь, стучали, я не открыла. <…> Сказали, что отправят меня туда, где моя дочь (Ирина Бережная погибла в автомобильной аварии. — Прим. ред.)", — говорит правозащитница.

Она вызвала полицию, но, когда открыла дверь, чтобы поговорить с прибывшими сотрудниками, "активисты" облили ее зеленкой. Полицейские, по словам Бережной, "развернулись и уехали". Акция, приуроченная ко Дню защиты детей, тем не менее состоялась.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
Хочет уехать в дальнее зарубежье? В Красноярский край? Сомневаюсь...
08:10
06.06.2018
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