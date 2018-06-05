Премьер Ирака заявил о серьезных нарушениях на парламентских выборах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что на прошедших 12 мая парламентских выборах были зафиксированы серьезные нарушения, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление премьера.
"Иракские выборы, которые были проведены 12 мая, были отмечены серьезными нарушениями", — приводит телеканал слова аль-Абади.
Премьер-министр также заявил, что доклад, представленный правительству, рекомендует пересчет 5% голосов вручную.
Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от ИГ*. По первым подсчетам, явка составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.
Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.