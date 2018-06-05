Премьер Ирака заявил о серьезных нарушениях на парламентских выборах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что на прошедших 12 мая парламентских выборах были зафиксированы серьезные нарушения, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление премьера.

Офис премьера в конце мая сообщил, что специальная комиссия проведет расследование нарушений, допущенных во время парламентских выборов в Ираке 12 мая. Итоги расследования комиссия представит правительству, Высшему судебному совету и Федеральному суду.

"Иракские выборы, которые были проведены 12 мая, были отмечены серьезными нарушениями", — приводит телеканал слова аль-Абади.

Премьер-министр также заявил, что доклад, представленный правительству, рекомендует пересчет 5% голосов вручную.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от ИГ*. По первым подсчетам, явка составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.