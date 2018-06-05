В Одессе неизвестные ранили ножом лидера местного "Автомайдана"

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Неизвестные напали в Одессе на лидера местной ячейки праворадикальной структуры "Автомайдан" Виталия Устименко, ранив его ножом, сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Его госпитализировали, предоставляется медпомощь, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает", — сообщил Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

Пресс-служба полиции в Одесской области сообщила, что во вторник днем получили информацию о нападении на улице Фонтанская дорога — двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения.

"Пострадавший – общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Сам Устименко заявил, что на него напали двое, когда он выходил из редакции телеканала. "Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро, ягодицу. Напали сзади", — сказал пострадавший в прямом эфире в Facebook с места ЧП.

Устименко добавил, что нападающие начали бить его по голове, повалили на асфальт, а затем нанесли удар ножом.

"Автомайдан" возник из организованных колонн протестующих автомобилистов во время "евромайдана" в 2013-2014 годах, активисты до сих пор пикетируют госучреждения и дома чиновников.