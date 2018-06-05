Володина попросили напомнить Путину о приглашении посетить Эквадор

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Председатель Национальной ассамблеи Республики Эквадор Элисабет Кабесас Герреро попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина напомнить президенту РФ Владимиру Путину, что его визита очень ждут в республике.

Во вторник в Госдуме состоялась встреча Володина с главой Национальной ассамблеи Эквадора Элисабет Кабесас Герреро.

"Хотелось бы также вспомнить о приглашении Эквадора, которое было направлено президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Я настаиваю на важности данного приглашения. Нам бы было очень приятно, для нас было бы большой честью принять его в Республике Эквадор, поэтому прошу вас, если у вас будет возможность поговорить, напомнить ему об этом приглашении", — заявила Кабесас Герреро в ходе встречи.

"Спасибо за приглашение, обязательно передам его нашему президенту и скажу, что вы очень надеетесь на его визит", — ответил Володин.