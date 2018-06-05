Министр обороны Катара считает, что страна стала сильнее после года блокады

ДОХА, 5 июн — РИА Новости. Катар стал сильнее после года блокады со стороны соседних государств, заявил вице-премьер страны, госминистр по делам обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки эмира Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом. Доха в ответ на обвинения заявила, что соседние государства нарушают ее суверенитет и связала их нападки со своими экономическими успехами.

"Государство Катар стало сильнее, чем когда-либо, спустя год после установления блокады со стороны отдельных соседних стран", — приводит Катарское агентство новостей слова аль-Аттыйя на конференции по безопасности в Сингапуре.

По его словам, целью блокады являлось стремление ослабить Катар экономически, но "эти попытки провалились, поскольку экономика Катара и производство в стране растут, включая появление новых производителей продовольствия и лекарств".

Министр назвал введенную против Дохи блокаду "несправедливой и нарушающей международные правила".

Говоря о предъявляемых Катару обвинениях в поддержке терроризма со стороны соседних стран, аль-Аттыйя указал, что "Ближний Восток страдал от этого хитрого явления десятилетиями", и "важно действовать в поддержку главенства закона и защиты ценностей прав человека и свободы".

Он отметил, что проблемы с Ираном лучше решать за столом переговоров, выразив надежду, что США обладают мудростью, чтобы не начинать военный конфликт с Тегераном.-0-