Newsweek сравнил уровень военного присутствия США и России в мире

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия способна оказывать влияние на мировой арене, несмотря на то, что по количеству военных баз уступает Соединенным Штатам, пишет Newsweek.

Число крупных военных объектов за рубежом у России составляет 21, в то время как у Вашингтона этот показатель достигает нескольких сотен — от 600 до 900. Даже несмотря на то, что в это число входят базы, на которых размещено не более 10 американских военнослужащих, по количеству объектов США обгоняют Россию более чем в десять раз, отмечает автор материала.

При этом такое соотношение не мешает Москве оказывать "непропорционально большое" влияние в некоторых регионах, считает экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Евразии Эвелин Фаркас.

По ее словам, Москва "в целом очень хорошо экономит силы и использует не больше ресурсов, чем нужно для достижения поставленных целей".

"Если бы у России было больше ресурсов, я думаю, они охотно согласились бы иметь такие же возможности, которые дает большее число военных баз. Тем не менее, сейчас Москва делает все, что может с теми средствами, которые есть в ее распоряжении", — заключила Фаркас.