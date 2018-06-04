Путин во время интервью призвал австрийского ведущего к терпению

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе 45-минутного интервью на австрийском канале ORF несколько раз призывал ведущего к терпению, а в какой-то момент даже перешел на немецкий, чтобы урезонить его.

"Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?" — сказал Путин, когда ведущий, не дослушав ответ на свой вопрос о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сделал попытку уточнить позицию президента России.

Ведущий хотел переформулировать вопрос, когда Путин еще не закончил отвечать. "Сейчас, секундочку, не торопитесь. Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны – вашей", — отреагировал Путин.

В другой раз ведущий задал несколько однотипных вопросов о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году. "Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" – сказал президент РФ.

Ведущий продолжал уточнять детали. "Вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду. Я все-таки сделаю это", — ответил Путин.

У президента РФ спросили об оппозиционере Алексее Навальном, но посреди его ответа ведущий обратил внимание, что российский лидер не называет имени указанного политика. "Вы мне не даете фразу закончить, ведете себя так нетерпеливо", — сказал Путин.

В какой-то момент президент в попытке призвать собеседника дать ему закончить мысль обратился к ведущему на немецком языке. "Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Будьте добры, позвольте мне сказать)" — сказал Путин.