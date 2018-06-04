В Раде похвастались, что устроили засуху в Крыму

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные "проблемы" с водой на полуострове. Об этом интернет-порталу "Обозреватель" заявил депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев.

"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду", — отметил нардеп.

Он утверждает, что на полуострове "вообще уже сельского хозяйства нет".

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заверил Джемилев.

Он также подчеркнул, что Киев не намерен обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды через Северо-Крымский канал.

"Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупации полуострова, никаких других переговоров не намечается", — сказал депутат.

Он добавил, что, если кто и согласится вернуть подачу воды крымчанам, украинская общественность "снова быстро ее перекроет".

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время украинские экстремисты неоднократно устраивали провокации на полуострове. Так, в 2015 году радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен.

Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.