В Финляндии закроют единственную русскоязычную радиостанцию

На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото

На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн — РИА Новости. Единственная русскоязычная радиостанция Sputnik (не имеет отношения к одноименному продукту МИА "Россия сегодня"), работавшая 19 лет в Финляндии, прекратит своё существование, частоты уже куплены финским радиохолдингом Basso Media, который и сообщает в понедельник о совершении сделки.

"Basso Media и Radio Satellite Finland Oy (владелец радостанции Sputnik) заключили сделку, в результате которой частоты Radio Sputnik и Spirit FM передаются Basso Media. Basso Media не планирует развивать эти бренды. Цена сделки не является публичной", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка касается только частот, и никаким образом не затрагивает персонал.

Компания Radio Satellite Finland Oy, принадлежит бывшему акционеру "Русской медиагруппы", основателю "Русского радио", известному медиаменеджеру Сергею Архипову.

Архипов отказался от комментариев для СМИ.

Радиостанция Sputnik вещала в Финляндии с 1999 года. На сайте организации указано, что вещание осуществляется в пяти городах Финляндии (Хельсинки, Порвоо, Котка, Иматра, Лаппеенранта) и одном городе России (Выборг).