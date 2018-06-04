АФИНЫ, 4 июн — РИА Новости. Все восемь бежавших в Грецию турецких военных освобождены из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания без суда, сообщает сайт "Нафтемпорики".

Восемь турецких военнослужащих бежали в Грецию на вертолете 16 июля 2016 года после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции. Хотя суд отказал в их выдаче Анкаре из-за того, что Турция не могла обеспечить справедливое судебное разбирательство, военнослужащие находились под стражей. Турецкая сторона все это время добивалась их выдачи, обвиняя Грецию в укрывательстве путчистов.

В соответствии с греческим законодательством, запрещено содержать арестованных под стражей более 18 месяцев без решения суда по делу.

Несколько дней назад высший административный суд Греции — Госсовет признал законным предоставление убежища одному из военных, против чего выступило греческое правительство. Теперь ожидается предоставление убежища и остальным военнослужащим. После этого они смогут покинуть Грецию и переехать в другую европейскую страну.