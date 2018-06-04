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В мире

В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

22:5804.06.2018
(обновлено: 23:01 04.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТаллин. Архивное фотоТаллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может "лишиться" нескольких крупных городов, если нападет на его страну.

Датские солдаты во время военных учений на военной базе в Литве. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза Таллину со стороны Москвы, экс-глава государства пояснил, что "в военном смысле" опасности на сегодняшний день нет. По его словам, дело в том, что у Эстонии есть "преимущество" — членства в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".

Бывший президент также подчеркнул, что "опасность" со стороны России заключается в "дискредитации" Таллина, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

Слон и моська

Сенатор Елена Мизулина порекомендовала Ильвесу перечитать басню Ивана Крылова "Слон и моська", прежде чем выступать с "экстремистскими высказываниями".

Она также напомнила, что территория одной только Омской области втрое превышает территорию всей Эстонии. 

"Да и население нашей области в полтора раза превышает численность населения Эстонии. Это без учета Томской области", — подчеркнула парламентарий.

Скучно на пенсии

Флаг Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Москва ни на кого не нападает, но всегда готова к ответному удару.

"Видимо, каждый должен себя как-то проявить, наверное, бывшему главе Эстонии стало скучно на пенсии. Но напомнил о себе экс-президент Эстонии очень неуклюже", — сказал парламентарий.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в последние несколько лет страны Балтии оказались охвачены "русофобским вирусом".

Пора в КВН

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление экс-главы Эстонии, заметил, что тому "впору выступать в КВН".

"Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу…" — написал парламентарий в микроблоге.

Пушков также добавил, что нападать на Эстонию никто не собирается.

Странно и безумно

Заявления о возможности нападения России на Эстонию призваны искусственно демонизировать образ Москвы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Заявления экс-президента Эстонии о возможной потере для России Санкт-Петербурга, Томска или Омска весьма странны, если не сказать безумны", — подчеркнул депутат. 

Он также призвал эстонских политиков вести риторику в духе добрососедства и не эпатировать международное сообщество "маразматическими гипотезами".

"Да и если вдруг в каком-то бреду допустить реальность столкновения, неужели остаются иллюзии об исходе такой операции? Вряд ли здесь Россия будет подсчитывать потери", — добавил Слуцкий.

Дело не в НАТО

Безопасность Таллина обеспечена не членством в НАТО, а миролюбивой политикой Москвы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Учения в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — подчеркнул парламентарий.

Заявления о "российской угрозе" или "агрессии" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из стран Балтии либо из Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов атаковать кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
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Россия против НАТО: чье оружие сильнее
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