В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может "лишиться" нескольких крупных городов, если нападет на его страну.

Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза Таллину со стороны Москвы, экс-глава государства пояснил, что "в военном смысле" опасности на сегодняшний день нет. По его словам, дело в том, что у Эстонии есть "преимущество" — членства в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".

Бывший президент также подчеркнул, что "опасность" со стороны России заключается в "дискредитации" Таллина, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

Слон и моська

Сенатор Елена Мизулина порекомендовала Ильвесу перечитать басню Ивана Крылова "Слон и моська", прежде чем выступать с "экстремистскими высказываниями".

Она также напомнила, что территория одной только Омской области втрое превышает территорию всей Эстонии.

"Да и население нашей области в полтора раза превышает численность населения Эстонии. Это без учета Томской области", — подчеркнула парламентарий.

Скучно на пенсии

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Москва ни на кого не нападает, но всегда готова к ответному удару.

"Видимо, каждый должен себя как-то проявить, наверное, бывшему главе Эстонии стало скучно на пенсии. Но напомнил о себе экс-президент Эстонии очень неуклюже", — сказал парламентарий.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в последние несколько лет страны Балтии оказались охвачены "русофобским вирусом".

Пора в КВН

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление экс-главы Эстонии, заметил, что тому "впору выступать в КВН".

"Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу…" — написал парламентарий в микроблоге.

Пушков также добавил, что нападать на Эстонию никто не собирается.

Странно и безумно

Заявления о возможности нападения России на Эстонию призваны искусственно демонизировать образ Москвы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления экс-президента Эстонии о возможной потере для России Санкт-Петербурга, Томска или Омска весьма странны, если не сказать безумны", — подчеркнул депутат.

Он также призвал эстонских политиков вести риторику в духе добрососедства и не эпатировать международное сообщество "маразматическими гипотезами".

"Да и если вдруг в каком-то бреду допустить реальность столкновения, неужели остаются иллюзии об исходе такой операции? Вряд ли здесь Россия будет подсчитывать потери", — добавил Слуцкий.

Дело не в НАТО

Безопасность Таллина обеспечена не членством в НАТО, а миролюбивой политикой Москвы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — подчеркнул парламентарий.

Заявления о "российской угрозе" или "агрессии" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из стран Балтии либо из Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов атаковать кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.