Путин: смешно думать, что российский ресторатор повлиял на выборы в США

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Смешно, что ресторатор из РФ может повлиять на выборы, как низко пали информационные и политические сферы на Западе, если думают так, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере — я даже не знаю, чем он занимается, — с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой‑то европейской стране? Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?" — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF

Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.