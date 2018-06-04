В Белом доме ответили на слова Мэй про "неоправданные" пошлины

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен в правильности своего решения о введении повышенных пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на вопрос о реакции на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Президент очень уверен в своем решении и продолжит делать так, чтобы торговля на невыгодных условиях, которая имела место десятилетия, не продолжалась", — сказала она.
В частности, Мэй в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с Трампом назвала введение пошлин "неоправданным и крайне огорчительным".
По словам Сандерс, Трамп действует в интересах американских рабочих, заботясь о них и об американском бизнесе.
Трамп и Мэй помимо пошлин также обсудили вопросы денуклеаризации КНДР, сохранения стабильности на нефтяных рынках и ситуацию в Йемене.
Ранее сообщалось, что Трамп посетит Британию в июле.