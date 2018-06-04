В Белом доме ответили на слова Мэй про "неоправданные" пошлины

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен в правильности своего решения о введении повышенных пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на вопрос о реакции на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Президент очень уверен в своем решении и продолжит делать так, чтобы торговля на невыгодных условиях, которая имела место десятилетия, не продолжалась", — сказала она.

В частности, Мэй в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с Трампом назвала введение пошлин "неоправданным и крайне огорчительным".

По словам Сандерс, Трамп действует в интересах американских рабочих, заботясь о них и об американском бизнесе.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.

Трамп и Мэй помимо пошлин также обсудили вопросы денуклеаризации КНДР, сохранения стабильности на нефтяных рынках и ситуацию в Йемене.

Ранее сообщалось, что Трамп посетит Британию в июле.