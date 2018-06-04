Белый дом ушел от вопроса, может ли Трамп помиловать самого себя

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Белый дом ушел в понедельник от ответа на вопрос, может ли президент Дональд Трамп помиловать самого себя в случае предъявления ему уголовных обвинений по "российскому расследованию".

"По счастью, президент ничего плохого не сделал", — заявила в ответ на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Трамп написал в Twitter, что у него есть несомненное право предоставить самому себе помилование. Трамп добавил, что ему это не нужно, поскольку он не совершил ничего неправомерного.

Американские юристы расходятся во мнении, может ли президент помиловать самого себя. Одни специалисты говорят, что в законе не сказано, чтобы президентское право помилования не распространялось на самого президента. Другие указывают, что помилование самого себя теоретически могло бы поставить президента выше закона, если ему предъявят обвинения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Никаких объявлений Трампу Мюллер до настоящего времени не предъявлял.