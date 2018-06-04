США активно готовятся к саммиту с КНДР, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который намечен на 12 июня в Сингапуре, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"По Северной Корее мы активно готовимся к саммиту 12 июня между президентом и северокорейским лидером. Команда (США) в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и останется там до начала саммита", — сказала Сандерс журналистам на брифинге.

Кроме того, по ее словам, США продолжают переговоры с северокорейской делегацией в демилитаризованной зоне (ДМЗ). Сандерс отметила, что "дискуссии были позитивными и был достигнут значительный прогресс".

"Могу сказать вам предварительное расписание: первая встреча будет 12 июня в 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по времени восточного побережья США", — заявила Сандерс.

Это соответствует 4 утра 12 июня по московскому времени.

Она не сказала, какие дополнительные встречи между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном могут планироваться впоследствии.