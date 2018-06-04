Правящая партия Румынии готовится к многотысячному протесту

КИШИНЕВ, 4 июня — РИА Новости. Социально-демократическая партия Румынии проведет в Бухаресте 9 июня митинг против давления на демократию, в котором примут участие "сотни тысяч человек", а также премьер, сообщил лидер партии Ливиу Драгня.
По его словам митинг будет организованным, в нем примут участие "сотни тысяч человек", к участию приглашаются все, кто "хочет лучшей жизни".
Драгня не захотел называть организации, которые оказывают давление, но дал понять, что речь идет о "силовых структурах".
Свое участие в митинге подтвердила и премьер Румынии Виорика Данчилэ. Она добавила, что протест — это не акция в поддержку правительства.