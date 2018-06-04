Правящая партия Румынии готовится к многотысячному протесту

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

КИШИНЕВ, 4 июня — РИА Новости. Социально-демократическая партия Румынии проведет в Бухаресте 9 июня митинг против давления на демократию, в котором примут участие "сотни тысяч человек", а также премьер, сообщил лидер партии Ливиу Драгня.

"Мы проведем митинг в субботу, 9 июня, начиная с восьми вечера на площади Виктория (в Бухаресте). Это митинг против давления, которое давно ощущается в Румынии, митинг против того, что демократия и принципы правового государства в стране оказались под вопросом", — заявил в понедельник журналистам председатель СДП Драгня.

По его словам митинг будет организованным, в нем примут участие "сотни тысяч человек", к участию приглашаются все, кто "хочет лучшей жизни".

Драгня не захотел называть организации, которые оказывают давление, но дал понять, что речь идет о "силовых структурах".

Свое участие в митинге подтвердила и премьер Румынии Виорика Данчилэ. Она добавила, что протест — это не акция в поддержку правительства.