Парламентарии Италии подтвердили готовность отменить санкции против России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парламентарии Италии на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве подтвердили готовность отменить санкции против России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием внешнеполитической повестки Госдумы. В нем принимают участие более пятисот законодателей и экспертов из 96 стран.

"Уже первый день работы форума доказал, что полгода, которые едва ли не вся Государственная Дума потратила на подготовку, прошли не зря. Например, представители Италии подтвердили готовность отменить антироссийские санкции", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик также уточнил РИА Новости, что речь идет об итальянских парламентариях.

По мнению Слуцкого важно и то, что на форум приехали многие делегаты из стран Латинской Америки, которые редко бывают в России "просто по причине большого расстояния".

"Главную задачу форума я бы назвал весьма амбициозной — не только донести до его участников позицию России по ключевым вопросам международной повестки, но и сформировать устойчивый круг друзей и партнеров нашей страны… Уверен: такие масштабные встречи депутатов и экспертов должны проводиться ежегодно. Они станут стержневым событием внешнеполитической повестки парламентов многих стран мира", — также сообщил политик.