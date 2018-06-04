Помпео выразил соболезнования семьям погибших от извержения в Гватемале

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил соболезнования семьям погибших в Гватемале в результате извержения вулкана.

"Я хотел бы выразить нашу солидарность с народом Гватемалы и передать наши соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате извержения вулкана в Гватемале в воскресенье", — заявил он на заседании Генеральной ассамблеи ОАГ.

По официальным данным национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы, число погибших при извержении вулкана Фуэго пока составляет 33 человека.

Ранее служба муниципальных пожарных сообщала о 56 телах погибших, якобы обнаруженных ее сотрудниками. Агентство Рейтер приводило заявление главы национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяса, согласно которому число погибших в результате извержения вулкана составило 38 человек.

По последним данным службы, ранены 46 человек, эвакуировано 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.