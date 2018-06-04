Буша-старшего выписали из больницы

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-старший в понедельник покинул больницу, куда его поместили неделю назад после скачка давления, сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт.

"Президент Джордж Буш выписан из больницы Южного Мэна сегодня после пребывания там из-за низкого кровяного давления. Президент глубоко признателен как за отличное лечение, так и за многочисленные добрые пожелания, которые он получил", — написал он в своем Twitter

Это была уже вторая госпитализация Буша-старшего за последнее время. В конце апреля его поместили в интенсивную терапию с сепсисом. В начале мая он выписался из больницы.

Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и использует для передвижения инвалидное кресло. В 2015 году он попал в больницу штата Мэн с переломом после падения. В прошлом декабре экс-президент провел около недели в больнице Хьюстона с проблемами с дыханием. Рождественские праздники 2012 года Буш-старший провел в отделении интенсивной терапии из-за бронхиального кашля и других проблем со здоровьем.

Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989–1993 годах. Он остается самым пожилым бывшим главой Соединенных Штатов.