Президент Израиля поздравил Аббаса с Рамаданом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил лидера Палестины Махмуда Аббаса с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, Ривлин позвонил Аббасу на фоне инцидентов с гибелью палестинцев в секторе Газа, передает палестинское агентство ВАФА.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

"Глава Государства Палестина Махмуд Аббас сегодня в понедельник получил телефонный звонок от президента Израиля Реувена Ривлина, в ходе которого тот поздравил его с наступлением месяца Рамадан и выздоровлением", — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что Аббас поблагодарил Ривлина за этот звонок.

В конце мая 83-летний Аббас выписался из больницы, где неделю лечился от воспаления легких. Очередная госпитализация палестинского лидера вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надежно работали в условиях внутрипалестинского раскола.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.