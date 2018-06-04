Турция рассчитывает получить от США первый F-35 21 июня

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Соглашение между Анкарой и Вашингтоном о поставках истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 остается в силе, первый такой самолет будет передан Турции 21 июня, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы сказали американской стороне, что не приемлем язык угроз, который использует конгресс США, он неконструктивен. Первый самолет F-35 будет передан нам 21 июня, как и планировалось ранее. По этой теме нет никаких изменений", — сказал Чавушоглу журналистам в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал TRT.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.