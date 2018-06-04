ООН обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации в Южном Судане

ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена ужасающей гуманитарной ситуацией в Южном Судане, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Конфликт в Южном Судане продолжается пятый год, и люди страдают на невообразимом уровне. Мирные переговоры до сих пор не принесли результата. Когда я был в Южном Судане, там прошел еще один провальный раунд переговоров в Аддис-Абебе. Были заявления о прекращении боевых действий, но это фикция, потому что бои продолжаются", — заявил он.

По словам Лоукока, ситуация в стране только ухудшается, так как воюющие стороны в ряде случаев применяют тактику выжженной земли. Тем не менее, гуманитарным организациям за последние месяцы удалось оказать помощь порядка двум миллионам человек. Однако работа агентств затруднена различными проблемами, которые создают для них противоборствующие стороны. Речь, в частности, идет о харасменте, воровстве, похищениях, убийствах, вымогательствах и других препятствиях для осуществления деятельности работников гуморганизаций.

Лоукок отметил, что спустя пять лет конфликта в гуманитарной помощи в Южном Судане нуждаются порядка 7,1 миллиона человек – более половины населения страны. При этом Южный Судан остается самым опасным местом для гуманитарных работников, так как с 2013 года там погибли 100 сотрудников таких миссий.

© AP Photo / Jason Patinkin Повстанцы в Южном Судане © AP Photo / Jason Patinkin Повстанцы в Южном Судане

Замгенсека добавил, что ряд стран Совета Безопасности ООН в неформальной обстановке заявили ему о том, что рассматривают возможность введения оружейного эмбарго в отношении Южного Судана для улучшения там ситуации. Кроме того, он напомнил, что ряд государств начали расследования в отношении частных счетов некоторых южносуданских политиков, а также ввели финансовые санкции и визовые запреты в отношении тех, кто использует природные ресурсы страны для личного обогащения.