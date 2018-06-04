ООН, 4 июн — РИА Новости. ООН готова подключиться к восстановительным работам в Гватемале после мощного извержения вулкана в стране, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"ООН солидарна с Гватемалой и готова поддержать спасательные и восстановительные работы в стране", — сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения стали около 40 человек, около 300 пострадали.

Дюжаррик подчеркнул, что глава всемирной организации Антониу Гутерреш выразил "искренние соболезнования семьям, а также правительству и народу Гватемалы. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим".