Украина перекрыла часть Азовского моря

Украинский патруль в Азовском море в районе Мариуполя. Архивное фото

Украинский патруль в Азовском море в районе Мариуполя. Архивное фото

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. В Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений, сообщил агентству УНИАН начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик.

По его словам, с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.

"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было", — рассказал представитель ведомства.

При этом Чалик отметил, что на этой территории по-прежнему можно будет купаться.

Накануне в Cети появилось видео, на котором украинский штурмовик Су-25 летит на предельно малой высоте над азовским побережьем в Запорожской области.

В ВСУ этот инцидент объяснили проведением учений противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.