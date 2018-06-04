На гольф-клубы Трампа в Шотландии предложили ввести ответные пошлины

Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф. Архивное фото

Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф. Архивное фото

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские парламентарии предлагают ввести пошлины на гольф-клубы в Шотландии, принадлежащие президенту США Дональду Трампу, в ответ на введенные тарифы на импорт стали и алюминия, соответствующее предложение в понедельник высказал член лейбористской партии Джон Манн.

По его словам, Трамп понимает только язык борьбы. "Единственный язык, который понимает Трамп, это ударить в ответ. Мы можем сделать это. Он любит гольф. Давайте введем тарифы на гольф против владельцев гольф-клубов Шотландии", — предложил депутат, выступая в парламенте.

Ранее британские СМИ сообщали, что президенту США принадлежат два гольф-клуба в Шотландии и один в Ирландии.

Министр по международной торговле Великобритании Лиам Фокс в ответ на указанное предложение заметил, что "ответные меры должны быть соизмеримыми".

Власти США в конце мая заявили, что вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Правительство Великобритании заявило, что глубоко разочаровано данным решением США и намерено продолжать работать с США и ЕС, чтобы обеспечить лучшие условия для британского бизнеса.

ЕС может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия уже в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.