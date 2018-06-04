Британия вместе с Евросоюзом выработает меры против решения США по тарифам

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания совместно с ЕС до 20 июня выработает ответные меры на решение США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, а также обратится в ВТО, заявил британский министр по международной торговле Лиам Фокс.

"Мы поддержим любые защитные меры, требуемые… в результате введения этих тарифов", — сказал министр, выступая с заявлением в парламенте в понедельник.

Также Британия, являясь членом ЕС, обратится в ВТО, добавил он.

США на прошлой неделе заявили, что вводят пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Британские власти подчеркнули, что глубоко разочарованы данным решением США и намерены продолжать работать с США и ЕС, чтобы обеспечить лучшие условия для британского бизнеса.

ЕС может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.