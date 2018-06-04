Черногория привержена единству с НАТО, заявил президент страны

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Черногория не меняла своей политики в отношении РФ, намерена придерживаться евроатлантического курса во внешней политике, но верит в возможность возвращения к сотрудничеству с Москвой, заявил в понедельник в Брюсселе черногорский президент Мило Джуканович.

После победы на выборах правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявлял, что намерен в ходе предстоящего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией.

На совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник Джукановича спросили, не считает ли Черногория, что послабление или снятие санкций было бы способом улучшить отношения с РФ.

"Я заметил, что люди с разными политическими мнениями, некоторые комментаторы, аналитики и СМИ пытались интерпретировать мои слова, как поворот Черногории от НАТО в сторону РФ, ничего такого в моем заявлении не было, это спекуляции относительно моей политики и политики страны", — заявил он журналистам. Выступление синхронно переводилось на английский язык.

По его словам, политика Черногории ясная и заключается в том, что страна разделяет политические позиции ЕС и НАТО, никакой дилеммы для страны в этом вопросе нет, и осуждает поведение РФ как по вопросу Украины, так и по событиям во время выборов в республике. Джуканович считает, что присоединение к санкциям должно способствовать тому, чтобы вернуть РФ к пространству сотрудничества.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

"Мы хотели бы покинуть систему взаимного наказания и двигаться в сторону пространства сотрудничества. Нужно учиться жить, учитывая, что мы разные, и это постепенный процесс. Это не наше решение – оставаться в ситуации постоянного наказания и накладывания санкций, нет, наше желание состоит в том, чтобы вернуться к тому времени, буквально пару лет назад, когда было конструктивное взаимодействие в СРН, мы верим в этот подход", — сказал он, отметив, что в его словах об отношениях с РФ не было никакого скрытого смысла.

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских.

Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Мандича и Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.