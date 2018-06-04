МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу парламента Катара Ахмеда Бен Абдаллу Аль Махмуда посетить Россию с официальным визитом в 2018 году.

Первый Международный форум по развитию парламентаризма пройдет по инициативе Государственной Думы в Москве 4-5 июня на территории ВВЦ. Ожидается, что форум станет ежегодным событием для внешнеполитической повестки Госдумы. В понедельник в рамках форума состоялась двусторонняя встреча Володина с делегацией Катара.

"Я вас приглашаю с официальным визитом. Сегодня вы участвуете в работе форума. Хотелось бы, чтобы этот визит состоялся как официальный визит руководителя парламента к нам в Россию для того, чтобы мы могли обсудить повестку, которая является актуальной для развития отношений наших стран. И хорошо бы это сделать в этом году", — сказал председатель Госдумы.

"Мы будем очень рады видеть вас в Катаре", — ответил представитель Катара.