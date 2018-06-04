Верховный лидер Ирана пообещал "десятикратный" ответ на нападение врагов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Тегеран ответит на нападение врагов в десятикратном размере, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, слова которого приводит телеканал Al-Alam.

"Мы ответим десятью ракетами на каждую вражескую ракету", — сказал Хаменеи.

По его словам, Иран будет стоять на стороне угнетенных народов и поддерживать государства "оси сопротивления", таких, как Сирия.

Верховный лидер отметил, что некоторые европейские государства считают, что Исламская Республика Иран примет санкции из-за ядерного соглашения, однако "это мечта, которая не сбудется".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

До введения санкций в 2012 году Иран продавал нефть только по долгосрочным контрактам. Но в 2016 году, после частичного снятия ограничительных мер, перешел к спотовым сделкам в попытке вернуть потерянную долю рынка. Как добавляет агентство, иранские официальные лица неоднократно заявляли, что Тегеран рассматривает ядерную сделку как действующую, пока страна может продавать свою нефть.