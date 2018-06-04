Верховный лидер Ирана пообещал "десятикратный" ответ на нападение врагов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Тегеран ответит на нападение врагов в десятикратном размере, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, слова которого приводит телеканал Al-Alam.
"Мы ответим десятью ракетами на каждую вражескую ракету", — сказал Хаменеи.
По его словам, Иран будет стоять на стороне угнетенных народов и поддерживать государства "оси сопротивления", таких, как Сирия.
Верховный лидер отметил, что некоторые европейские государства считают, что Исламская Республика Иран примет санкции из-за ядерного соглашения, однако "это мечта, которая не сбудется".
До введения санкций в 2012 году Иран продавал нефть только по долгосрочным контрактам. Но в 2016 году, после частичного снятия ограничительных мер, перешел к спотовым сделкам в попытке вернуть потерянную долю рынка. Как добавляет агентство, иранские официальные лица неоднократно заявляли, что Тегеран рассматривает ядерную сделку как действующую, пока страна может продавать свою нефть.