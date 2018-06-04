Русский останется языком межнационального общения в Молдавии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Президент Молдавии назвал решение Конституционного суда (КС) о русском языке политическим демаршем и заверил, что он останется языком межнационального общения в стране.
КС в понедельник рассмотрел запрос либералов и признал закон о функционировании языков, согласно которому русский является языком межнационального общения, устаревшим.
"Категорически осуждаю очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании "устаревшим" Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова… Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский — языком межнационального общения в нашей стране, — написал Додон в Facebook..
По словам президента, решение КС — это "политический демарш", поскольку либеральная партия, политическое формирование, рейтинг которого менее одного процента, не может решать судьбу народа Молдавии, в состав которого входят многие этнические группы.