Русский останется языком межнационального общения в Молдавии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Президент Молдавии назвал решение Конституционного суда (КС) о русском языке политическим демаршем и заверил, что он останется языком межнационального общения в стране.

КС в понедельник рассмотрел запрос либералов и признал закон о функционировании языков, согласно которому русский является языком межнационального общения, устаревшим.

"Категорически осуждаю очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании "устаревшим" Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова… Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский — языком межнационального общения в нашей стране, — написал Додон в Facebook..

По словам президента, решение КС — это "политический демарш", поскольку либеральная партия, политическое формирование, рейтинг которого менее одного процента, не может решать судьбу народа Молдавии, в состав которого входят многие этнические группы.

"Молдавский язык в качестве государственного и русский язык как язык межнационального общения — это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности. Любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям", — говорится в сообщении президента. Додон подчеркнул, что будет настаивать на "незыблемости положений Закона о функционировании языков", конституции Молдавии, а также концепции национальной политики Молдавии.