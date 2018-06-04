В МИД раскритиковали намерение Евросоюза ввести санкции против Венесуэлы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия выступает против одностороннего введения санкций в отношении какой-либо из стран, единственный законный орган для таких ограничений — Совбез ООН, заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Венесуэлы.

"Мы заявляли неоднократно: мы принципиально против различного вида односторонних санкций, рестрикций, ограничений в экономических и иных связях с суверенными государствами. Единственным законным органом для введения такого рода ограничений является Совет Безопасности ООН. Все остальное мы принять не можем", — сказал Щетинин.

По его словам, принципиальная позиция Москвы заключается в том, что венесуэльский народ сделал свой выбор, он проголосовал. "И безусловно задача международного сообщества в том, чтобы оказать содействие народу Венесуэлы в решении тех серьезных задач, проблем, которые он переживает, а прежде всего, в социально-экономической сфере", — отметил дипломат.

"Мы не думаем, что различного рода ограничения, санкции, рестрикции ведут к тому, что эти задачи могут быть решены. Наоборот, они лишь усложнят жизнь простых венесуэльцев", — заявил Щетинин.