В США суд поддержал кондитера, отказавшегося печь торт для свадьбы геев

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США поддержал кондитера из Колорадо Джека Филлипса, отказавшегося испечь торт для свадьбы геев, говорится в решении суда.
Однако Верховный суд не согласился с аргументацией властей Колорадо.
"То, как комиссия рассматривала дело Филлипса, нарушает обязанности штата в соответствии с Первой поправкой к Конституции не создавать законы, нормы и регулирования, основанные на враждебности к религии или религиозным взглядам", — говорится в решении суда.
Филлипс в 2012 году отказался испечь торт на заказ для свадьбы однополой пары, сославшись на то, что его религиозные убеждения не позволяют поддерживать гомосексуальные отношения. Данный случай вызвал резкий резонанс в США и дискуссии о том, как соотносятся свобода совести и гражданские права.