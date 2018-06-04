В США суд поддержал кондитера, отказавшегося печь торт для свадьбы геев

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США поддержал кондитера из Колорадо Джека Филлипса, отказавшегося испечь торт для свадьбы геев, говорится в решении суда.

Суд семью голосами против двух постановил, что комиссия по гражданским правам штата Колорадо, выдвинувшая обвинения против Филлипса, проявила "враждебность к религии". Комиссия заявила, что кондитер нарушил законодательство штата, которое запрещает отказывать людям в услугах на основании пола, расы или сексуальной ориентации клиентов.

Однако Верховный суд не согласился с аргументацией властей Колорадо.

"То, как комиссия рассматривала дело Филлипса, нарушает обязанности штата в соответствии с Первой поправкой к Конституции не создавать законы, нормы и регулирования, основанные на враждебности к религии или религиозным взглядам", — говорится в решении суда.

Филлипс в 2012 году отказался испечь торт на заказ для свадьбы однополой пары, сославшись на то, что его религиозные убеждения не позволяют поддерживать гомосексуальные отношения. Данный случай вызвал резкий резонанс в США и дискуссии о том, как соотносятся свобода совести и гражданские права.